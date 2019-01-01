تقارير - الوصل الإماراتي مهتم بالتعاقد مع مدرب وادي دجلة

نادي الوصل الإماراتي مهتم للحصول على خدمات المدير الفني اليوناني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تلقي المدير الفني اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عرضًا من أحد أندية دوري الخليج العربي.

وقالت التقارير أن نادي الوصل الإماراتي مهتم للحصول على خدمات المدير الفني اليوناني بداية من الموسم المقبل.

💫في مثل هذا اليوم عام 2015.. زمالك فيريرا يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 مكرر من الفتح المغربي على ملعبه ووسط جماهيره بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الكونفدرالية.



أحرز أهداف الزمالك :

باسم مرسي ⚽️ @omargaber ⚽️

حازم إمام ⚽️ pic.twitter.com/lIqCDNtpxD — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

ويقود الوصل حاليًا المدير الفني الروماني لورينتو ريجيكامب إلا أنه لا يُقدم الأداء الفني المُرضي بالنسبة للإدارة والجماهير.

ويرغب مسئولو دجلة في تجديد عقد تاكيس لكن المدرب لم يحسم أمره بشكل نهائي حتى الآن ولا زال يفاضل بين كل العروض القائمة قبل حسم موقفه.

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يُذكر أن نادي الوصل يحتل حاليًا المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 31 نقطة.