الكشف عن آلية التصويت لجوائز دوري الخليج العربي

سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين للجوائز غدًا السبت الرابع من مايو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحساب الرسمي لدوري الخليج العربي عن آلية التصويت لجوائز النسخة الحالية من المسابقة موسم 2018\2019.

وأشار الموقع الرسمي للمسابقة إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين للجوائز غدًا السبت الرابع من مايو.

وسيكون ممثلي الأندية، الإعلام والجماهير لديهم الفرصة على منح أصواتهم للمرشحين حسب النسب التالية: 25 % لكل مدرب، 25 % كابتن الفريق، 25 % ممثلي وسائل الإعلام المقروء، المسموع، المرئي والإلكتروني و 25 % للجماهير.

ويقوم كل مرشح باختيار خمسة مرشحين من الفئات المرشحة وترتيبهم من الأول إلى الخامس على أن تعطي للأول 5 نجوم، والثاني 4 نجوم، ثم الثالث 3 نجوم، والرابع نجمتين، فيما يحصل الخامس على نجمة واحدة، كل نجمة تعادل نقطة واحدة.

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الجوائز الخاصة بالتصويت تم الإعلان عنها كالآتي : جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، جائزة أفضل منصة رقمية رياضية وجائزة أفضل هدف.

اللجنة الفنية المختصة قامت باختيار المرشحين لمرحلة التصويت من القائمة المبدئية المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، والمبنية على المعلومات الفنية والإحصائية في بطولة دوري الخليج العربي، وكذلك التقييم الفني للمرشحين من خلال أعضاء اللجنة.

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وأوضح الموقع الرسمي إنه في حال التعادل في النقاط في فئات: أفضل لاعب إماراتي، أفضل لاعب أجنبي، أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب واعد، يتم تحديد النتيجة النهائية بناءً على معايير محددة، حيث سيتم خصم نقاط عن البطاقات الحمراء والصفراء بالنسبة لفئة اللاعبين.

وعلى صعيد التعادل في فئة المدربين سيتم تحديد النتيجة النهائية بناء على عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادة المدرب، والعقوبات والغرامات التي صدرت في حقه خلال بطولة دوري الخليج العربي.