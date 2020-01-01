تقارير - الهلال يتفق على التجديد للمعيوف والبليهي لمدة موسمين

من المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي مع الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال أصبح قريبًا من تجديد عقد الثنائي عبدالله المعيوف وعلي البليهي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم اتفقت مع الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي على تمديد عقديهما لعامين إضافيين.

وأكدت الصحيفة من المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي مع الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو أوصى إدارة النادي بضرورة الإبقاء على الثنائي نظرًا لقيمتهم الفنية الكبيرة والاعتماد عليهم بشكل أساسي.

البليهي الذي دخل فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع نادي الهلال، طلب رفع أجره السنوي المالي إلى الضعف من عقده الاحترافي الحالي.

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وفي السياق الأخر، فأن عقد المعيوف مع الأزرق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020، فضل أن يستمر مع الهلال وإعطاء الموافقة المبدئية لإدارة النادي على الاستمرار مع الفريق.

وحسم المعيوف قراره بالاتفاق مع إدارة نادي الهلال على تجديد عقده مع ناديه لمدة 3 مواسم مقبلة، على أن يتم توقيع عقده الجديد والإعلان رسمياً عن ذلك الأمر، بالنسبة للحفاظ على استقرار الفريق.