أيوب الكعبي على أعتاب اتحاد جدة

تبحث إدارة نادي الاتحاد عن مهاجم في الخط الأمامي خلال الميركاتو الحالي

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي (26) عامًا، قادمًا من نادي سينا الصيني، وأن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضافت التقارير إنه من المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة، حيث استقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات، الذي يرى أنه اللاعب المناسب للفريق الاتحادي في خانة الهجوم في المرحلة القادمة.

وتبحث إدارة نادي الاتحاد عن مهاجم في الخط الأمامي خلال الميركاتو الحالي من أجل حل الأزمة الهجومية التي يمر بها الفريق مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يحل الكعبي بديلاً للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي فشل في تقديم ما يشفع له للبقاء في صفوف العميد.

وبدأ الكعبي مسيرته في القسم الثاني مع نادي راسينج البيضاوي من ثم انتقل إلى نادي نهضة بركان ليحقق مع نادي هداف كأس الكونفدرالية ويحقق مع المنتخب المغربي المحلي لقب البطولة ويتوج بجائزة هداف البطولة.

تقارير - الهلال يتفق على التجديد للمعيوف والبليهي لمدة موسمين

وانتقل المهاجم المغربي إلى نادي الصيني بصفقة قدرة بحوالي 6 ملايين يورو وهذا أغلى صفقة في تاريخ الدوري المغربي، ويذكر أن نادي الصيني أعار لاعب إلى فريق الوداد البيضاوي، وانتهت أعارته قبل أسابيع قليلة .