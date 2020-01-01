تقارير: الدفاع الجديدي يحتج ضد الزمالك بسبب حميد أحداد

هل ينجح الدفاع الجديدي في الوصول لاتفاق مع الزمالك؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الدفاع الحسني الجديدي، احتج ضد نادي الزمالك، بدعوى المماطلة في تسديد 20% من قيمة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي على سبيل الإعارة.

الزمالك ضم حميد أحداد من الدفاع الحسني الجديد، موسم 2018/2019، لتتم إعارته مع بداية الموسم الحالي، إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي، الذي يقدم رفقته مستوى مميز.

العقد المبرم بين الزمالك والدفاع الحسني الجديدي، ينص على حصول الأخير على نسبة 20% من قيمة انتقال أحداد إلى أي فريق آخر من القلعة البيضاء.

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وأشارت صحيفة "الصباح" المغربية إلى أن الدفاع الجديد احتج ضد الزمالك، بسبب المماطلة في تسديد النسبة المتفق عليها، والتي وصلت إلى 30 مليون جنيهًا.

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وأكدت الصحيفة على أن الدفاع الجديدي يحاول الوصول إلى صيغة تسوية الخلاف مع الزمالك بطريقة ودية، قبل اللجوء إلى الشكوى الرسمية للحصول على حقوقه المالية في صفقة أحداد.

الدفاع الحسني الجديدي يعاني نفس الأمر مع النادي الأهلي، حيث يطالب الحصول على نسبته من عملية إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.

يذكر أن عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، أكد على أنه اقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن الحصول على نسبة ناديه من إعارة أزارو.