موسيماني يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم سيرينو

موسيماني يكشف عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن حقيقة تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي، من أجل ضم لاعبه الأوروجوياني جاستون سيرينو.

موسيماني قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كل ما تردد حول عرض الأهلي لضم سيرينو مجرد شائعات، لأنني لم أر أي عروض رسمية من الأهلي لضم سيرينو".

مدرب صن داونز تابع: "سيرينو لاعب رائع ومهم في فريقي، وإذا كان الأهلي يريده، علينا أن لا نتخلى عنه، لأنه أفضل لاعبينا".

المزيد من الفرق

سيرينو قدم مستوى مميزًا رفقة صن داونز منذ أن انضم له في 2018، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 26 هدفًا، خلال 90 مباراة شارك فيه مع فريقه.

بيتسو موسيماني تطرق للحديث عن دوري أبطال إفريقيا، حيث قال: "جميع الفرق لها فرصة للتتويج باللقب، ولا يمكننا التنبؤ بنتائج مباريات نصف نهائي دوري الأبطال".

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ورد موسيماني عن سؤال، إذا جمع النهائي بين الأهلي والزمالك من سيتوج؟ حيث قال: "سيكون ديربي مصري ومباراة كبيرة جدًا ومليئة بالمشاعر من الجماهير".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "كل شيء من الممكن أن يحدث، لأنه سيكون ديربيًا قويًا ومليئًا بالعواطف والحماس من جانب الفريقين، وصعب التنبؤ بالنتيجة".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي البطولة القارية.