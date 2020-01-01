تقارير: أنيس البدري في طريقه إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد

البدري على وشك الانضمام لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن الدولي التونسي أنيس البدري، صانع ألعاب فريق نادي الترجي التونسي، في طريقه الآن نحو مدينة جدة، تمهيدًا للتعاقد مع فريق نادي الاتحاد.

وكانت صحيفة الاقتصادية السعودية، قد أكدت على أن إدارة الاتحاد تلقت موافقة رسمية من نظيرتها في الترجي التونسي على عرضها المقدم لضم المهاجم أنيس البدري في سوق الانتقالات الشتوي.

وأشارت تقارير صحفية تونسية، إلى أن أنيس البدري وممثله حاليًا على متن الطائرة المتجهة إلى السعودية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيخضع أنيس البدري للكشف الطبي، الذي سيسبق توقيعه على عقود الانضمام لصفوف الاتحاد، ليصبح لاعبًا في صفوف العميد.

الترجي يُوافق على عرض الاتحاد لضم أنيس البدري

ومن المتوقع أن يوقع أنيس البدري على عقود مع الاتحاد، تمتد إلى موسمين ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجاري.

وأكد نادي الترجي التونسي يوم السبت الماضي، تلقيه عرضًا رسميًا من الفريق السعودي لضم البدري المرتبط معه بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقيل في الصحافة أن قيمة العرض تصل إلى نصف مليون يورو.