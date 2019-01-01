تفاؤل كبير في باريس سان جيرمان لضرب مخطط ريال مدريد

الخطة تسير كما هو مخطط لها

أفادت بعض الصحف الفرنسية التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن إدارة باريس سان جيرمان، تواصل المضي قدمًا لهدم مخطط رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لنقل الظاهرة كيليان مبابي إلى "سانتياجو بيرنابيو".

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن المدير الرياضي ليوناردو يسير بخطى ثابتة في مفاوضاته مع صاحب الـ21 عامًا ووالده، فيما يخص ملف تمديد عقده لعامين أو ثلاثة بالإضافة للمدة المتبقية في عقده الحالي الممتد حتى منتصف 2022.

وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن النادي الباريسي يتعامل مع مبابي وأسرته بمشاعر طيبة، وأيضًا هناك حالة من التفاؤل لغلق هذا الملف في المرحلة القادمة، وذلك رغم صعوبة إقناع اللاعب بالفكرة، في ظل الضغوط الهائلة عليه، لإغرائه بقميص اللوس بلانكوس.

ولفت التقرير إلى الإدارة الباريسية لا تتوقع موافقة مبابي ووالده على البنود الشخصية في ليلة وضحاها، في إشارة واضحة إلى أن المسؤول البرازيلي البارز في "حديقة الأمراء" ليس على عجلة من أمره، بل يعمل في صمت لإحراز تقدم ملموس في المفاوضات، ولو بخطوات بطيئة إلى الأمام، لكنها حاسمة ومفصلية في مسيرة اللاعب ومستقبله مع النادي.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن المحاولات التي يقوم بها بطل الليج1 في آخر عامين لإقناع مبابي بوضع القلم على العقد، الهدف منها، نسف بعثر أوراق فلورنتينو بيريز، الذي ينظر إلى المهاجم الفرنسي على أنه "الجالاكتيكوس" الحقيقي، القادر على تحمل المسؤولية في فترة ما بعد كريستيانو رونالدو.

ومن حين لآخر، تضع وسائل الإعلام الإسبانية، وبالأخص المحسوبة على النادي الملكي اسم مهاجم موناكو السابق في جملة مفيدة مع الريال، وذلك منذ تصريحه الشهير في حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا الموسم الماضي، والذي أعطى فيه تلميحات لرغبته في البحث عن تحد جديد.

وتزعم بعض التقارير الإسبانية، أن مبابي يماطل في مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الباريسي، كجزء من مخطط انضمامه إلى ريال مدريد في المستقبل، ولهذا السبب بدأ ليوناردو يكثف مفاوضاته مع والد اللاعب، على أمل أن يتم التوقيع، وبالتبعية تنهار فكرة ذهابه إلى "البيرنابيو".

لكن أمس الأحد، تعمد مبابي غلق هذا الملف ولو بشكل مؤقت، بكلمات واضحة جدًا، بأنه لا يفكر سوى في باريس سان جيرمان، ويريد الالتزام بعقده مع النادي، وذلك قبل 48 ساعة من زيارة "سانتياجو بيرنابيو" لمواجهة الريال في الجولة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.