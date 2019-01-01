فالبوينا ينتظر حكمًا قضائيًا بإدانة بنزيما في دعوى الابتزاز

محكمة النقض تكتب فصلاً جديدًا من قضية الابتزاز الشهيرة

أكدت بعض الصحف الإسبانية، أن قضية اتهام اللاعب الفرنسي ماتيو فالبوينا لمواطنه كريم بنزيما، بابتزازه في مقطع فيديو إباحي، لم تنته حتى هذه اللحظة.

وحصل مهاجم ريال مدريد على أكثر من حكم قضائي بالبراءة من اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب الديوك، وذلك منذ اندلاع الأزمة بينهما في أواخر عام 2015.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" المدريدية، فإن لاعب أولمبياكوس الحالي، ما زال يُمني النفس بإثبات إدانة مهاجم ليون السابق، رغم الثغرة الكبيرة التي يهرب من خلالها بنزيما في كل مرة، وتكمن في نقص الأدلة التي تثبت تورطه في ابتزاز فالبوينا، لإجباره على دفع مبالغ لمن قام بتوثيق مقطعه الجنسي.

وأكدت الصحيفة، أن محكمة النقض ستنهي الجدل حول هذه القضية، لكن دون تحديد موعد النطق بالحكم النهائي للقضية التي يرفض فالبوينا التنازل عنها.

في الوقت ذاته، سينتظر بنزيما صدور حكمًا من المحكمة العليا، على أمل أن يحصل على حكم نهائي بالبراءة، بعد أربع سنوات من القيل والقال في هذه القضية، التي أثارت وما زال تُثير الرأي العام في فرنسا.

ودفع بنزيما ضريبة باهظة الثمن منذ وصول هذه القضية لساحات المحاكم، وذلك باستبعاده من المنتخب الفرنسي منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة.

وعادت المناوشات بين بنزيما ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد تصريحات الأخير عن استحالة عودة كريم إلى صفوف المنتخب مرة أخرى، ليرد عليه اللاعب بتغريدة مبهمة، فتحت المجال للتكهن حول إمكانية تغيير مسيرته الدولية، باللعب للمنتخب الجزائري بدلاً من أبطال العالم.