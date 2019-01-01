ما هي التغييرات التي ستطرأ على دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-25؟

من المتوقع أن يشهد دوري أبطال أوروبا بدايةً من موسم 2024-25 الكثير من التغييرات في هيكلة البطولة، فما هي هذه التعديلات التي سيتم تنفيذها لاحقاً؟

من المتوقع أن تشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا بدايةً من موسم 2024-25 العديد من التغيرات في هيكلة البطولة وهو ما سينتج عنه -بطبيعة الحال- تغيير المشهد كلياً في كرة القدم المحلية بالنسبة للدوريات الأوروبية من خلال إعادة صياغة طرق التأهل إلى ذات الأذنين وهو ما سيعيد النظر في أهمية الترتيب والذي يتناسب مع كون هذا أو ذاك المركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

اكتسبت المسابقة -الأشهر على الإطلاق في أوروبا- سمعتها على مشاركة أقوى الأندية وأكثر رسوخاً وما زاد من شعبيتها هو كون الفوز بالدوري الأوروبي هو إنجاز كبير ليس لأنه لقب في حد ذاته ولكن لأن الفائز يمكنه التأهل من خلالها إلى دوري الأبطال والذي يعد حلماً لكل لاعب المشاركة فيه لذا تتحكم هذه البطولة بشكل دائم وكبير في حركة سوق الانتقالات كل موسم.

لكن ماذا سيحدث لو تغير كل ذلك فجأة؟ وسط أنباء تفيد بإعادة هيكلة البطولة وهو ما سيتم تنفيذه على الأرجح في موسم 2024-25، فما هي التعديلات المنتظرة وكيف يمكنها أن تؤثر على البطولة؟ هذا ما سنعرفه في التقرير الآتي

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ما هي التغييرات الجديدة التي ستُضاف لدوري أبطال أوروبا 2024-25؟

سيكون للتغييرات المقترحة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الكثير من التأثيرات المختلفة على الدوريات الأوروبية الكبرى، ووفقاً للتقارير الواردة من إيطاليا فهناك أفكار متعلقة بتطبيق نظام الصعود والهبوط بالإضافة إلى نقل موعد المباريات من منتصف الأسبوع -كما هي العادة يوم الثلاثاء والأربعاء- إلى عطلة نهاية الأسبوع -السبت أو الأحد-.

هناك إمكانية أيضاً لتغيير طريقة التأهل إلى المسابقة نفسها بحيث لا يضمن التواجد ضمن أول أربع مراكز في ترتيب الدوري مثلاً تواجد هذه الأندية في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، ستوجد بعض المطالبات بزيادة عدد المباريات التي يلعبها كل فريق من 6 إلى 14 لقاء بحيث تتشكل كل مجموعة من ثمانية أندية.

قام رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ألكسندر سفيرين" بنفي كل ما قيل عن نقل مباريات دوري أبطال أوروبا إلى عطلة نهاية الأسبوع وأكد أنهم لم يناقشوا تلك الفكرة مطلقاً حتى الآن على أقل تقدير.

لن تدخل أي تغييرات في دوري أبطال أوروبا حيذ التنفيذ سوى بدايةً من موسم 2023-24 حيث شعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحاجة لإعادة هيكلة المنافسة الحالية والتي كانت قائمة منذ فترة التسعينات، وظهرت تلك التقارير التي تفيد بالتعديلات المنتظرة عقب ظهور فكرة "دوري السوبر الأوروبي" وهي بطولة تضم 11 فريقاً أوروبياً من النخبة وطبقاً لتسريبات "دير شبيغل" فأن هذه البطولة ستنطلق بدايةً من عام 2021.

لكن لازال غير معروفاً إذا ما كنت بطولة السوبر الأوروبي ستحل محل دوري أبطال أوروبا أم لا.

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كيف استجابت اتحادات كرة القدم الأوروبية للتعديلات المُقترحة؟

عبرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن معارضتها للتغييرات المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا وأشارت إلى أنها تملك مخاوف كبيرة بشأن الخطط الجديد وهو ما كان واضحاً في البيان الرسمي الذي أذاعته مصادر بي بي سي نيابةً عن كل أندية الدوري والذي جاء على النحو التالي:

"اتفقت جميع الأندية بالإجماع على أنه من غير المناسب لهيئات كرة القدم الأوروبية وضع خطط من شأنها أن تُغير هياكل وتقويم تنافسية اللعبة المحلية وسنعمل معاً على حماية الدوري الممتاز، في إنجلترا تلعب كرة القدم دوراً مهماً في ثقافتنا وحياتنا اليومية"

وأضاف البيان: "يحضر الملايين من المشجعين المباريات في جميع أنحاء البلاد، حيث تنتشر الولاءات والمنافسات المحلية عبر الأجيال، لدينا مجموعة رائعة من كرة القدم التنافسية والجماهير الملتزمة وسندافع عنهما بكل قوة، يتم تحديد هياكل كرة القدم المحلية من خلال اتحاداتهم الوطنية، سنعمل الآن مع اتحاد كرة القدم والاتحاد الآخرى لضمان فهم هيئات كرة القدم الأوروبية لأهمية ذلك والتزامها بالحفاظ على استدامة كرة القدم المحلية.

ومن جانبه أعرب الاتحاد الفرنسي عن تضامنه مع ردة فعل الاتحاد الإنجليزي وعبر عن قلقه الشديد إزاء مستقبل دوري أبطال أوروبا والإعادة المحتملة لهيكلة المسابقة، وذكروا بأن هذه الإصلاحات من شأنها أن تهدد التوازن التنافسي والاقتصادي للدوري الفرنسي.