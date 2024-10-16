بعد تعيين المدير الرياضي الجديد.. مانشستر سيتي يحدد خليفة جوارديولا!

ما خطة السيتيزنز؟

تتواصل التكهنات داخل أروقة مانشستر سيتي بشأن خليفة المدرب بيب جوارديولا، الذي ألمح إلى إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري.

لعب جوارديولا، تولى قيادة مانشستر سيتي منذ عام 2016، دورًا أساسيًا في تحقيق نجاح غير مسبوق للنادي الإنجليزي، بما في ذلك الثلاثية التاريخية موسم 2022-23.

ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن مسؤولي السيتيزنز يعملون خلف الكواليس من أجل اختيار خليفة للمدرب الإسباني، وقد وضعوا أنظارهم على روبين أموريم، الذي كان على رادار الأندية الأوروبية الكبرى بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول.

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وأوضحت أن "أحد العوامل المهمة في الاهتمام بأموريم هو علاقته الوثيقة مع هوجو فيانا (المدير الرياضي الجديد لمانشستر سيتي) في سبورتينج لشبونة.

ويمتاز أموريم بذكائه التكتيكي وقدرته على تطوير المواهب الشابة، مع تحقيق نتائج إيجابية، حيث حصل على لقبين في الدوري البرتغالي، ما يجعله المرشح المفضل لهذا المنصب في النادي الإنجليزي.