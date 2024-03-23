تعويض "سري" لجماهير ليفربول عن أحداث نهائي ريال مدريد في دوري الأبطال 2022!

بيان رسمي من اليويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التوصل إلى تسوية نهائية مع جماهير ليفربول، الذين تقدموا بدعوى بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس.

وتأجلت بداية مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال عام 2022 ما يزيد على 36 دقيقة في ملعب "دي فرانس"، بسبب أزمة دخول الآلاف من مشجعي الريدز للملعب، وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشجعين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه توصل لتسوية مع بوجوست جودهيد وبينجهام لونج، من مشجعي ليفربول (اللذين تقدما بالدعوى المدنية)، حيث سيحصلان على مبالغ كتعويض عن الصعوبات والتحديات التي شاهداها في ليلة النهائي، مشيرًا إلى أن "هذه التسوية وتفاصيلها المالية ستبقى سرية".

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بعد هذه الواقعة، قرر اليويفا فرض المزيد من الإجراءات على تأمين المباريات النهائية للبطولة الأوروبية، وزيادة عدد ضباط الأمن وجعل المشجعين ينخرطون في التخطيط والتنفيذ.