تعمّد عدم المنافسة.. عدّاء أمريكي "مرشّح" يتأخر 5 ثوانٍ في سباق 110 متر حواجز!

فضّل طريقًا آخر للتأهل!

شهدت تصفيات سباق 110 متر حواجز، ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد باريس 2024، واقعة غريبة اليوم الأحد.

وتعمد العداء الأمريكي فريدي كريتندن عدم المنافسة في السباق، وقرر اللجوء إلى طريق غير مباشر للتأهل إلى النهائي (للمنافسة على الميداليات).

بينما حقق العداء الأمريكي الآخر جرانت هولواي أفضل زمن في تصفيات سباق 110م حواجز (13.01 ثانية)، سجل كريتندن 18.27 ثانية، وهو أسوأ زمن خلال اليوم.

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وقال كريتندن، الذي سبق وسجّل (12.93 ثانية) خلال تصفيات أمريكا المؤهلة لأولمبياد باريس (أفضل أرقامه على الإطلاق)، إنه تعرض لإصابة طفيفة في الفخذ، وقرر عدم المجازفة خشية أن تزداد سوءًا.

وأوضح أنه "سينافس في جولة الإعادة بعد غد الثلاثاء، بعد الحصول على راحة إضافية، على أمل أن يتأهل للنهائي عبر هذا المسار".

يشار إلى أنه تقرر تطبيق نظام جولة الإعادة في أولمبياد باريس 2024، والتي تعطي غير المتأهلين فرصة إضافية، بشرط أن يتجاوزوا خط النهاية في سباق التصفيات.