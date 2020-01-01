تعرف على مباريات الديربي والكلاسيكو في الكرة السعودية

جول يأخذكم في هذا الموضوع لتوضيح الفرق بين مباريات الديربي والكلاسيكو التي تجمع الفرق السعودية المختلفة

تمتلك الكرة السعودية العديد من المواجهات القوية والشرسة على الصعيد المحلي بشكل شبه أسبوعي، فلا تمر علينا جولة إلا وتشهد بطولة الدوري السعودي للمحترفين مواجهة من العيار الثقيل، سواء مباراة ديربي أو كلاسيكو.

ويختلط الأمر بشكل كبير على متابعي الكرة السعودي الجُدد، حول المسمى الصحيح لبعض هذه المواجهات القوية التي تمر على أحداث الكرة السعودية.

جول يأخذكم في هذا الموضوع لتوضيح الفرق بين مباريات الديربي والكلاسيكو التي تجمع الفرق السعودية المختلفة ...

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معني مباريات الديربي

يسمع متابعي كرة القدم حول العالم كثيرًا عن كلمة ديربي وهي المباراة التي تبدو على إثارة كبيرة حتى قبل بدايتها.

البداية الحقيقة لتداول كلمة ديربي في كرة القدم كان من مهد اللعبة في العالم، وبالتحديد إنجلترا، حيث تم أطلاق هذا المسمى على مباراة تُلعب بين فريقي Nottingham forest وDerby county فكلمة ديربي تُطلق على المباريات ذات التنافسية الشديدة بين فريقين موجودان في نفس المدينة.

وقد سُميت هذه المباريات بالديربي نسبة إلى مدينة "ديربي" وهي مدينة إنجليزية تقع على ضفاف نهر درونت، ويعتقد البعض أنّ بداية الكلمة لم تنشأ في الأساس لمنافسات كرة القدم، بل كانت تطلق على سباق فروسية يُقام في المدينة بين أثنين من الأثرياء وكان يُطلق على هذا السباق اسم ديربي، وهو بداية إقحام اسم ديربي في الرياضة.

انتقلت الكلمة إلى كرة القدم كما ذكرنا بسبب المباراة التي تقام في شمال المدينة بين فريقي Nottingham forest وDerby county ثم انتقلت إلى جميع أنحاء انجلترا ومنها إلى جميع أنحاء العالم.

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مباريات الديربي في الكرة السعودية ..

ديربي الرياض

يُمكن وصفه بالديربي الأكبر في المملكة، والذي يجمع بين قطبي العاصمة ناديي الهلال والنصر وعادةً ما يلتقي الفريقان ذهاباً وإياباً على ملعب الأمير فيصل بن فهد وعلى ملعب جامعة الملك سعود ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين وبعض الأحيان يتقابلان ضمن مسابقة كأس الملك.

ويلقّب فريق الهلال السعودي بلقب (الزعيم) أما فريق النصر فيطلق عليه جماهيره لقب (العالمي).

في الإطار نفسه، يُمكن وصف ديربي الرياض الأصغر الذي يجمع بين أحد فريقي الهلال أو النصر أمام نادي الشباب الذي يتواجد في العاصمة أيضًا.

ديربي جدة

واحد من أكثر مباريات الديربي إثارة على الصعيد العربي بشكل كامل، والذي يجمع بين قطبي مدينة جدة الأشهر الأهلي والاتحاد، ودائماً ما يحمل معه هذا الديربي الكثير من الندية والحماس المنقطع النظير بين جمهوري الفريقين الذين يزحفون إلى الملعب قبل ساعات من بداية اللقاء.

ويلعب الأهلي والاتحاد على نفس الملعب، ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" والذي يعد تحفة معمارية مميزة.

يلقب نادي الأهلي السعودي بالنادي (الملكي) اما نادي الاتحاد فيطلق عليه جماهيره لقب (العميد) أو (نمور جدة).

ديربي الشرقية

ديربي لا تقل إثارته عن باقي مباريات الديربي في المملكة، والذي يجمع بين فريقي الاتفاق و القادسية، وفي أوائل السبعينات كان نادي القادسية منافسًا شرسًا للاتفاق في بداية مواجهاتهم إلا أن نادي الأخير تسيد بشكل كبير زعامة المنطقة في الثمانينات ولكن مع تتويج القادسية كبطل لآسيا بدأ الاتفاق يلقى مواجهة شرسة من قبل على زعامة المنطقة على صعيد الانجازات.

ويعتبر ملعب الدمام (الأمير محمد بن فهد) الأكبر في المنطقة الشرقية وأكبر ثالث ملعب في السعودية.

ديربي القصيم

من هو كبير القصيم، ديربي قوي جدًا يجمع بين فريقي الرائد والتعاون، ودائمًا ما يكون شرسًا على أرض الملعب ونشاهد مباراة قوية جدًا بين الطرفين.

وتجري مباريات ديربي القصيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة، ويطلق جماهير نادي الرائد السعودي عليه لقب (رائد التحدي) أما نادي التعاون فيطلق عليه جماهيره لقب (سكري القصيم).

فريق التعاون نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق العديد من الإنجازات، ومنها الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والتواجد في دوري أبطال آسيا.

مفهوم مباريات الكلاسيكو

‏الكثير من متابعي الكلاسيكو يتسألون عن معنى هذه المفردة؟ فهم لا يعرفون إلا أنها مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة ، فكلمة كلاسيكو في كرة القدم هي عبارة عن المباراة الهامة التي يسلط عليها الضوء من قبل الوسائل الإعلامية والمشجعين في العالم بشكل أكبر وبكثافة.

وهناك البعض لا يعلم بأول من أستخدمها وهم أمريكا الجنوبية وبالتحديد بالأرجنتين في بلاد التانجو وذلك للإشارة إلى قمة مباريات بوكا جونيورز وريفر بليت حيث أطلقوا عليها أسم "السوبر كلاسيكو".

وفي أوائل عام 2000 أطلق هذا المسمى على مباريات برشلونة وريال مدريد وذلك بحكم العداوة الأزلية بين الناديين.

وتمتلك الكرة السعودية العديد من مباريات الكلاسيكو التي نستعرضها لكم فيما يلي ..

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كلاسيكو الهلال والاتحاد

يُعد من أقوى وأهم وأشرس مباريات الكلاسيكو في الكرة السعودية، والذي يمتلك تاريخًا طويلاً من الصراع بين كلا الناديين سواء على أرض الملعب في المباريات، أو خارج الملعب سواء في الصفقات، أو الصراع الجماهيري لإثبات الأفضلية.

كلاسيكو النصر والأهلي

الكلاسيكو الشرس الأخر في الكرة السعودية هو الذي يجمع بين فريقي النصر والأهلي، والذي شهد مواجهات قوية جدًا مؤخرًا، وعلى مدار التاريخ تمتلك هذه المواجهات مباريات قوية جدًا لا يُمكن نسيانها.

بالتأكيد هناك بعض المباريات الأخرى التي تحمل مسمى مباراة كلاسيكو، مثل مباراة الأصفرين الاتحاد والنصر، وكذلك مباراة الهلال أمام النادي الأهلي.