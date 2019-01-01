تعديلات تحكيمية مثيرة للجدل في البوندسليجا

غضب من المدربين بخصوص التعديلات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يتجه الاتحاد الألماني لكرة القدم لإقرار عدداً من التعديلات المثيرة للجدل بخصوص طرد المدربين في مباريات البوندسليجا الموسم المقبل.

وستشمل التعديلات الجديدة الدرجات الثلاث الأولى للبوندسليجا بعدما سيتم مناقشتها في اجتماعه مساء الجمعة.

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وتنص التعديلات على إمكانية توجيه بطاقات صفراء وحمراء للمدربين وأعضاء الجهاز الفني في عدد من الحالات.

وتشمل تلك الحالات الخروج من المنطقة الفنية، الاعتراض بإلقاء زجاجات أو بكلمات أو إشارات، أو المطالبة باستخدام تقنية الفيديو.

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وسيتم احتساب قاعدة تراكم البطاقات الصفراء للمدربين مثل اللاعبين بحسب المقترح، إذ يتعرض المدرب للإيقاف مباراة عند جمعه ثلاث بطاقات.

وانتقد عدد من المدربين, على رأسهم المدير الفني لفورتونا دوسلدورف، القرارات، واتهمها بالتحير ضد الأجهزة الفنية في تصريحات مع "بيلد".

وسيتم إصدار القرار النهائي من قبل الاتحاد الألماني مساء الجمعة بعد الاجتماع المقرر في الساعات المقبلة.