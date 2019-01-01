كومان يتمنى انضمام ساني إلى بايرن ميونخ

بايرن يطارد نجم سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، بامكانية تعاقد ناديه مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، خلال الصيف الجاري.

وأعلن بايرن علانية اهتمامه بالتعاقد مع الجناح الألماني، بانتظار موقف اللاعب من رفض العرض أو الموافقة في الأيام المقبلة.

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وقال كومان مع "بيلد": "نحتاج للتعاقد مع لاعب أو لاعبين من القمة، ساني لاعب ممتاز، بالتأكيد أتمنى قدومه".

وأضاف: "أنا لست جاهزاً مائة بالمائة بعد، ولكن في الأسابيع القادمة سأتحسن، لا أشعر بالضغط بعد رحيل روبن وريبيري".

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وختم: "الموسم الماضي لعبت كثيراً مع بايرن ميونخ وشاركت في عدة مباريات، ولذا لا ضغط في الموضوع".

وعانى كومان الموسم الماضي من تذبذب المستوى بسبب تعدد الإصابات.