بعد تعثر الصفقة المحسومة.. جواو فيليكس ينقذ انتقال ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد!

رومانو يكشف التفاصيل..

يتفاوض تشيلسي مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع جواو فيليكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كجزء من صفقة انضمام كونور جالاجير إلى الروخيبلانكوس.

يأتي ذلك بعد التعثر المفاجئ لصفقة انتقال المهاجم الشاب سامو أوموروديون من الأتلتي إلى البلوز، رغم اتفاق الناديين على القيمة المالية.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "تشيلسي وأتلتيكو مدريد كلاهما واضح، لا توجد فرصة لانهيار صفقات جالاجر (من تشيلسي لأتلتيكو) وخوليان ألفاريز (من مانشستر سيتي للأتلتي)، بعد تعثر صفقة أوموروديون".

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وأضاف: "يريدان إيجاد حل جديد، جواو فيليكس جزء من المحادثات بين الناديين الآن، يتفاوضون مع وكيله جورج مينديش المتواجد في لندن".

ووصل جالاجير إلى مدريد في الأيام الماضية، لإتمام انتقاله إلى أتلتيكو، ويرغب الناديان في إنجاز الصفقة عبر إدخال جواو فيليكس بها، بعد تعثر ضم أوموروديون.

وسبق لجواو فيليكس، صاحب 24 عاما، ارتداء قميص تشيلسي في منتصف موسم 2022-2023، وشارك في 20 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.