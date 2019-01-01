الانتقالات

تعثر جديد في مفاوضات النصر مع مباي دياني

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الشهر الماضي شهد مرحلة طويلة من المفاوضات بين مسؤولي النصر والنادي التركي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية أن هناك بعض العقبات في إتمام صفقة اللاعب الدولي السنغالي مباي دياني لاعب نادي جلطة سراي التركي الحالي، والذي يستهدفه نادي النصر السعودي.

الشهر الماضي شهد مرحلة طويلة من المفاوضات بين مسؤولي النصر والنادي التركي، حيث لم يصل كلاهما للقيمة النهائية لبيع اللاعب.

التقارير أشارت إلى أن كلا الفريقين توصلا إلى قيمة  مبلغ الصفقة وهو 14 مليون يورو، وكلنه كيفية الدفع عطلت الصفقة.

صحيفة "فانتك" التركية قالت أن رغبة المفاوض النصرواي في تقسيط قيمة الصفقة، تسبب في العودة لنقطة الصفر من جديد.

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وشارك مباي دياني رفقة المنتخب السنغالي في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي وصل فيها منتخب بلاده إلى نهائي البطولة وخسر اللقب أمام الجزائر.

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