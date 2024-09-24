بدأ العد التنازلي.. الليجا يجبر برشلونة على ضم بديل تير شتيجن قبل هذا الموعد!

ما خطة البارسا؟

حددت لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم سقفًا زمنيًا على يمكن لبرشلونة تجاوزه حال أراد التعاقد مع حارس بديل للمصاب مارك أندريه تير شتيجن.

وجاءت إصابة الحارس الألماني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مواجهة فياريال يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني، بعد ارتقاء للإمساك بالكرة، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته ليخرج على نقالة، ويشارك بدلًا منه إجناسيو بينيا، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه "يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتسمح لوائح الليجا لبرشلونة بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، لاستبدال آخر مصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بشرط أن يكون غير مقيد في أي فريق، لكنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يمتلك 30 يومًا فقط للتعاقد مع الحارس الجديد (باستغلال 80% من راتب تير شتيجن)، استنادًا إلى المادة 77 من قوانين رابطة "الليجا".

TOD

وختمت: "آخر موعد لاستغلال هذه الميزة سيكون في 22 أكتوبر المقبل، وإذا لم يستفد البارسا من الاستثناء سينتظر حتى الميركاتو الشتوي لإبرام أي صفقة جديدة وستطبق عليه الشروط المالية لقانون اللعب المالي النظيف".