كأس العرب 2021: من يتأهل متصدرًا بين مصر والجزائر حال تساويا في كل شيء؟

مصر والجزائر على موعد جديد مع الحسابات، الآن ليست في تصفيات كأس العالم كما كانت العادة عبر التاريخ، ولكنها في بطولة كأس العرب 2021 المُقامة على الأراضي القطرية، وضمن دور المجموعات من هذه المسابقة المثيرة.

منتخب مصر نجح في الفوز بخمسة أهداف نظيفة على السودان بملعب 974، وقبلها بساعات قليلة فازت الجزائر بصعوبة على منتخب لبنان العنيد بهدفين نظيفين، ليصبح التساوي بين المنتخبين في كل شيء.

لمصر والجزائر 6 نقاط، كلاهما سجل 6 أهداف ولم تهتز شباكه على الإطلاق، إلى جانب ضمانهما التواجد في الدور ربع النهائي.

ثمة أزمة بسيطة تظهر هنا، من سيأتي ثانيًا في هذه المجموعة سيضرب موعدًا مع خصم صعب للغاية، إنه منتخب المغرب الذي فاز على الأردن وفلسطين بنفس النتيجة 4-0.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

لذلك، تحاول مصر وكذلك الجزائر تأجيل المواجهة مع أسود الأطلس قد المستطاع، وهذا ما يشعل من قيمة المباراة الأخيرة بينهما في دور المجموعات.

لكن وبالنظر إلى تساوي الفريقين في كل شيء، يكون السؤال واضحًا، ماذا لو انتهت المباراة المقبلة بين مصر والجزائر بالتعادل؟ من منهما يصعد إلى ربع النهائي كمتصدر أو وصيف؟

جول يجيب على هذا السؤال في هذا التقرير..

ما هي قواعد التأهل في كأس العرب 2021؟

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في كأس العرب 2021 إلى الدور الثاني، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية..

فارق الأهداف.

عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.

النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي:

بطاقة صفراء = -1



بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3



بطاقة حمراء مباشرة = -4



بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5

القرعة.

من يتأهل كمتصدر بين مصر والجزائر في حالة التعادل؟

بالنظر إلى القواعد، يتساوى منتخب مصر والجزائر في النقاط وعدد الأهداف وسيكونا متساويين في كل ما يتعلق بالنتائج المباشرة حال التعادل في المباراة القادمة.

لذلك يكون على الاتحاد العربي هنا اللجوء إلى "اللعب النظيف" لحسم المسألة، المفاجأة أن مصر والجزائر متساويان أيضًا في هذه القاعدة، -3 لكل منهما.

لذلك، إن انتهت مباراة مصر والجزائر بالتعادل، مع عدم تحصل أي من لاعبي الفريقين على بطاقات، أو تحصلهما بنفس القدر، سيضطر الاتحاد العربي للجوء إلى القرعة لحسم من يتأهل كمتصدر ومن يتأهل كوصيف.

في الحقيقة هذه حالة نادرة جدًا لم تحدث في كرة القدم ربما.

ما هو موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب؟

موعد مباراة مصر والجزائر هو يوم الثلاثاء القادم 7 نوفمبر 2021 على ستاد الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

يمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر عبر الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.