دون اتصال بالإنترنت.. روبينيو يشارك في تدشين "تطبيق مواعدة" للتعرف على السجينات!

ماذا يحدث؟

يقضي نجم الكرة البرازيلية السابق روبينيو عقوبة السجن لمدة 9 سنوات في أحد سجون ولاية ساو باولو البرازيلية، بعد إدانته في ارتكاب واقعة اغتصاب في إيطاليا عام 2013.

ودخل اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السجن في مارس 2024، ومن المقرر أن يبقى في مقر الاحتجاز حتى إنهاء فترة العقوبة (بعد نحو 8 سنوات).

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن روبينيو يواجه وضعًا معقدًا في سجن ساو باولو مع السجناء، مشيرة إلى وجود "سياسيين وأطباء وشخصيات مهمة ارتكبوا جرائم اغتصاب وخطف وقتل".

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ونقلت عن الصحفي أوليسيس كامبل، إن "النزلاء أنشأوا نوعًا من تطبيق تيندر (المخصص للمواعدة)، لكن دون اتصال بالإنترنت، وذلك عبر الاتصال بفتيات من (سجن آخر) يقع على بعد 5 كيلومترات".

وختم: "السجينات أرسلن صورًا لكامل أجسادهن، جنبًا إلى جنب مع رسائل، يقرأها أفراد الأمن في السجن على المحتجزين".