تضامنًا مع المغرب؟ .. كاسياس يتساءل عن جزائية الأسود أمام فرنسا

منتخب المغرب عرقلته فرنسا عن الوصول لنهائي كأس العالم بعدما كان على بعد خطوة واحدة من الإنجاز

مثلما أثار التحكيم في مواجهة المغرب أمام فرنسا، تساؤلات العرب حول ما إن كان أسود الأطلس تعرضوا للظلم في المباراة أم لا؟، يبدو أن الأمر كان مثيرًا للحارس الإسباني إيكر كاسياس أيضًا.

المباراة شهدت لقطة جدلية، إذ عرقل تيو هيرنانديز؛ لاعب الديوك، منافسه سفيال أمرابط داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم المكسيكي سيزار راموس، أشهر الكارت الأصفر في وجه الأخير، بداعي إدعاء التمثيل داخل منطقة الـ18.

هذه اللقطة نشرها كاسياس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق: "هذه اللقطة جديرة بمعرفة آرائكم. هل هناك ضربة جزاء أم لا؟".

جدير بالذكر أن الجامعة المغربية لكرة القدم تقدمت باحتجاج رسمي، حول حكم المباراة أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، بداعي وجود ضربتي جزاء للأسود لم يتم احتسابهما.

وكانت المباراة قد انتهت بهزيمة المغرب بثنائية نظيفة، لتلتقي بكرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، فيما يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الأرجنتيني في النهائي.