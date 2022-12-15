"لنا ضربتا جزاء ونطلب الإنصاف".. المغرب يحتج رسميًا على تحكيم مباراة فرنسا

أسود الأطلس يعلنون عدم التواني في حق المنتخب

احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميًا على الأداء التحكيمي في مباراة فرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر والتي انتهت بخروج أسود الأطلس بعد أداء مشرف في المونديال.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره المغربي 2-0 في مباراة نصف النهائي التي طالب فيها لاعبو المغرب بركلتي جزاء إضافة إلى اعتراضات على الكثير من اللقطات التحكيمية.

ونشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بيانًا حمل الآتي: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار آرتور راموس بالازويلوس، جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك".

وأضاف البيان: "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".