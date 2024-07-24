تصريح مثير لجوارديولا يقرّب إيدرسون من الدوري السعودي!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

يتواصل الجدل بشأن مصير البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

ودخل إيدرسون في محادثات مع نادي النصر، لكنها لم تكتمل، ليبدأ في التفاوض مع اتحاد جدة.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حيث سُئل عما إذا كان إيدرسون سيبقى بملعب الاتحاد، فأجاب: "لا أعرف.. يتحتم عليه اتخاذ قراره".

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وذكرت تقارير صحفية أن صاحب الـ30 عامًا وافق بالفعل على عرض الاتحاد، ويتبقى اتفاق الناديين بشأن قيمة الصفقة، إذ يستهدف السيتيزنز الحصول على 50 - 60 مليون يورو.

ورغم الغموض في كلمات جوارديولا إلا أنها تؤكد اقتراب الحارس البرازيلي من الرحيل، وذلك لأنه كان أكثر حسمًا حين تعرض للسؤال ذاته مع كيفن دي بروينه المرتبط بالدوري السعودي هو الآخر، إذ قال بوضوح "إنه لن يرحل".