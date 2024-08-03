"سنرى ما سيحدث".. تصريح جديد من جوارديولا يفتح الأمل لمنتخب إنجلترا!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطته بتدريب منتخب إنجلترا، خلفًا للمدرب جاريث ساوثجيت.

ورحل ساوثجيت عن قيادة الأسود الثلاثة، بعد احتلال المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، بالخسارة أمام إسبانيا (2-1) في المباراة النهائية الشهر الماضي.

وسُئل جوارديولا عن الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية قيادته المنتخب الإنجليزي، فعلق في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف من أين جاءت الشائعات حول إنجلترا".

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وخلال مؤتمر صحفي في جولة مانشستر سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد، قال المدرب البالغ من العمر 53 عامًا: "أنا سعيد حقًا هنا (مع السيتي)، ولا يمكنني قول أي شيء، لا أعرف من أين أتت (تلك الأنباء)، لكنني راضٍ حقًا هنا، وسنرى ما سيحدث".

وقد يكون الاتحاد الإنجليزي على استعداد للانتظار حتى ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي (بنهاية الموسم الجاري)، قبل تقديم عرض رسمي، وقد تتضمن الخطة أن يتولى مدرب إنجلترا تحت 21 عامًا لي كارسلي المهمة كمدرب مؤقت.