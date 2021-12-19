تصرف توريس الجديد يثير الشكوك حول اقترابه من برشلونة!

يبدو أن فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يواصل بعث الرسائل التي تؤكد اقترابه من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

الجناح الإسباني الشاب، أطلق رسالة جديدة واضحة تجاه برشلونة، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني على إلتشي بنتيجة 3-2 في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويملك فيران توريس علاقة صداقة مميزة مع إريك جارسيا، زميله في منتخب إسبانيا، والذي لعب معه في صفوف مانشستر سيتي.

وعلق فيران توريس على منشور شاركه جارسيا عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، احتفالًا بفوز برشلونة على إلتشي في "كامب نو".

ولم يفوت فيران توريس الفرصة، حيث رد على منشور إريك جارسيا برموز تعبيرية، حيث نشر رمزين الأول صورة تصفيق، والثاني بصورة نجم.

وتشير التقارير إلى أن فيران توريس يملك بالفعل اتفاقًا كاملًا مع برشلونة على بنود عقده الشخصي، في انتظار ما ستؤول إليه مفاوضات النادي الكتالوني مع مانشستر سيتي.

فيران توريس يعد هدف برشلونة الأول في فترة الانتقالات الشتوية، ويبذل النادي الكتالوني جهودًا كبيرة في المفاوضات مع إدارة مانشستر سيتي لإنهاء الصفقة.

ومن جانبه، فإن فيران توريس لم يخف رغبته في الرحيل إلى برشلونة، بعد أن أبلغ مدربه بيب جوارديولا برغبة اللعب في "كامب نو" خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت بالفعل تفاؤل برشلونة بوصول فيران توريس في الصيف المقبل، طالما كانت هناك حلول لأزمة اللعب المالي النظيف.

لكن المؤشرات حاليًا تؤكد اقترابه من "كامب نو" في يناير، بعد التقارب في وجهات النظر بين الناديين فيما يخص قيمة الصفقة.

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