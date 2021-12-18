ليس بوتشيتينو أو تين هاج.. رونالدو اختار مدربًا "مغمورًا" لمانشستر يونايتد!

دخل اسم مغمور بعض الشيء على لائحة المدربين المقترحين لتولي مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل خلفًا للمدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك، وباختيار مباشر من الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وكانت الصحف الإنجليزية في وقت سابق قد رشحت أحد الثنائي إيريك تين هاج أو ماوريسو بوتشيتينو لتدريب مانشستر يونايتد اعتمادًا على ما سيحدث في مسيرتهما بالفترة المقبلة.

لدى تين هاج الكثير من العروض وقد يبقى مع أياكس، بينما مستقبل بوتشيتينو مجهولًا في باريس سان جيرمان، ومع ذلك ينضم إليهما الآن اسمًا جديدًا.

من هو أحدث اسم مرشح لتدريب مانشستر يونايتد؟

أحدث الأسماء المرشحة للجلوس على مقعد المدرب المُقال أولي جونار سولشاير هو مدرب سبورتينج لشبونة الحالي، روبن أموريم.

هذا ما ذكره الصحفي البرتغالي جورج نيكولا، والذي قال أن كريستيانو رونالدو وكذلك برونو فيرنانديش أبديا دعمهما لفكرة التعاقد مع صاحب الـ36 عامًا في الموسم المقبل.

التعاقد مع أموريم ليس سهلًا، فبحسب التقارير البرتغالية، يحتوي عقده الممتد مع سبورتيج لشبونة حتى 2024 على شرط جزائي قياسي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني.

كيف كانت مسيرة روبن أموريم؟

اعتزل أموريم كرة القدم عام 2017، وتوجه إلى تدريب كاسا بيا ومنه إلى رديف سبورتينج براجا، ثم تولى تدريب الفريق الأول في ديسمبر 2019.

لم تدم تجربة أموريم مع براجا كثيرًا، ولكن ليس لسوء النتائج، بل بالعكس، جذب انتصاره في 10 مباريات والتعادل في واحدة والهزيمة في اثنتين سبورتينج لشبونة للتعاقد معه في مارس 2020.

مع فريق العاصمة البرتغالية، حقق أموريم لقب الدوري البرتغالي من دون منافسة، مع حصوله على لقب كأس البرتغال مرتين، وكذلك كأس السوبر البرتغالية.

لم يدرب المدرب الشاب برونو فيرنانديش في لشبونة، بل أتى بعد رحيله بأشهر ونجح في التقليل من آثار مغادرته لفريقه بصورة ناجحة للغاية.

ماذا يقدم أموريم مع سبورتينج لشبونة هذا الموسم؟

في تأكيد جديد على أن النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، يعيش أموريم حالة من الاستمرارية المميزة مع سبورتينج لشبونة تتجلى فيما يحققه هذا الموسم.

بلغ سبورتينج لشبونة معه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ مدة طويلة جدًا، بعدما حلّ ثانيًا خلف أياكس وتفوق على نادٍ يمتلك باعًا كبيرًا كبوروسيا دورتموند، وكذلك بشكتاش.

أما على صعيد الدوري البرتغالي، فهو يتساوى مع بورتو في الصدارة بعد 14 مباراة ولكل منهما 38 نقطة، ولم يتلق قط أي هزيمة محلية في هذا الموسم وحتى الآن.

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