بسبب تصرفها الإنساني.. سحب برونزية باريس 2024 من عداءة إسبانيا!

ماذا حدث في البارالمبياد؟

سحبت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) الميدالية البرونزية من العداءة الإسبانية إيلينا كونجوست، بسبب مخالفة قواعد الماراثون البالغ طوله 42 ألفًا و195 مترًا.

وجاء القرار باستبعاد إيلينا من السباق، بعدما فازت بالميدالية البرونزية، بسبب تخليها عن الحبل مع مرشدها لمدة ثانية واحدة، قبل 10 أمتار على خط النهاية، إذ لا يمكن للمرشد والرياضي تحرير الحبل الذي يربطهما طوال الماراثون.

وقالت كونجوست، بينما كانت تنهار في البكاء: "لم يتم استبعادي بسبب الغش، ولكن لكوني إنسانًا، لمساعدة مرشدي، عند محاولة مساعدته حتى لا يسقط لأنه كان يتشنج".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "أود أن يعرف الجميع أنني لم أستبعد بسبب الغش، بل بسبب إنسانيتي وبسبب غريزة تساعد أو تدعم شخصًا ما عندما يوشك على السقوط، أنا مدمرة حقًا، كانت الميدالية لي، فخورة جدًا بكل ما فعلت".

وزادت: "تركت الحبل لمدة ثانية واحدة على بعد 10 أمتار من النهاية، لأن شخصًا بجواري كان على وشك السقوط، وأعدت الإمساك بالحبل ودخلنا معًا إلى خط النهاية، لم أكن أريد الغش، المنافسة اليابانية كانت تبعد عني أكثر من 3 دقائق".

وأوضحت العداء الإسبانية: "ما فعلته كان رد فعل طبيعي لأي إنسان، وهو دعم شخص بجانبك على وشك السقوط. عندما لا يوجد أي نوع من المساعدة، ولا يوجد أي نوع من الفائدة، وعندما يتضح أنني توقفت فجأة بسبب هذا الموقف. لكنهم يقولون فقط أنني تركت الحبل لمدة ثانية واحدة وبالتالي انتهى الأمر، لا يوجد مجال للاستئناف. لا أفهم كيف لا يستطيع أحد فهم الموقف، فهو ليس غشًا، ولا هو محاولة لسحب رياضي آخر".

وختمت: "سأفقد منحتي الرياضية بسبب استبعاد مشاركتي، سأفقد كل شيء. لا أجد أي تفسير لذلك وأجد الأمر ظالمًا وغير واقعي حقًا. إنه أمر محزن، كان أحد أهدافي هو استعادة المنحة سأُبعد مرة أخرى عن كل شيء، رغم أنني أثبت ما أستطيع فعله".