وجهته إلى إين؟

يحظى البرازيلي موريلو مدافع نوتنجهام فورست، باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

ويقدم صاحب الـ22 عامًا مستويات مميزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن يستعد لخوض مباراتين مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام فنزويلا وأوروجواي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

واستفسر تشيلسي ويوفنتوس عن اللاعب في الصيف الماضي، دون حسم لانتقاله، وها هو يقدم مستويات مميز هذا الموسم، قادت فريقه لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز (بفارق الأهداف خلف الثالث).

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وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم يغلق نوتنجهام الباب أمام إتمام صفقة كبيرة للاعب الذي انضم للنادي في 2023 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي مقابل 12 مليون يورو".

وأوضحت: "برشلونة يتابع موريلو على أمل ضمه الموسم المقبل، علمًا بأن النادي الكتالوني فشل في ضم أي مدافع الصيف المضاي، لأنه لم يملك المال الكافي".

وختمت: "ريال مدريد أيضًا يراقبه، في ظل حاجته الملحة لمدافع، بعد الإصابة المؤلمة لإيدر ميليتاو وداني كارباخال، علمًا بأنه يضع فيتور ريس مدافع بالميراس البالغ من العمر 18 عامًا على رأس أولوياته".