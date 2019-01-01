تشيلسي يودع فابريجاس ويُطيح بنوتينجهام من كأس الاتحاد

تأهل سهل للبلوز بفضل ثنائية المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في ليلة وداع سيسك فابريجاس للنادي الإنجليزي

نجح فريق تشيلسي في عبور الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نوتينجهام فورست بثنائية نظيفة.

المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد معقل البلوز، بقيام المدرب ماوريزيو ساري بالاعتماد على العناصر الاحتياطية.

ساري قرر منح سيسك فابريجاس شارة القيادة، كتكريماً لصانع الألعاب الإسباني قبل رحيله المنتظر إلى موناكو الفرنسي هذا الشهر.

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تشيلسي تحكم في مجريات الأمور كما كان متوقعاً، وسط استسلام واضح من الضيوف.

الفرصة سنحت لفابريجاس لأفضل ختام له مع تشيلسي، حيث تصدى لركلة جزاء لفريقه في الشوط الأول.

ومن سوء حظ الإسباني فإن الركلة ضاعت، بعدما منعها الحارس لوك ستيل من دخول مرماه.

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أصحاب الأرض واصلوا الضغط من أجل الفوز وتجنب مفاجآت الكأس، في الوقت الذي منحت فيه الركلة دفعة قوية للضيوف.

السيطرة عادت لتشيلسي مرة أخرى في الشوط الثاني، واقترب بشدة من هز الشباك.

ألفارو موراتا نجح في قتل أحلام نوتينجهام، بعدما سجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 49.

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وبعدها بعشر دقائق فقط أنهى موراتا المباراة بهدف ثاني ليمنح تشيلسي بطاقة التأهل.

ويتعافى بذلك ساري ورفاقه من التعادل الأخير ضد ساوثهامبتون بالدوري، ويستعد أيضاً لمواجهة توتنهام الثلاثاء القادم بالدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.