تشيلسي يسقط في فخ الهزيمة أمام ساوثامبتون بهدفين

بعد التألق أمام توتنهام تشيلسي يسقط أمام ساوثامبتون

سقط تشيلسي في فخ الهزيمة، أمام ساوثامبتون بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة من البريميرليج الـ 19 والمعروفة باسم البوكسينج داي.

تشيلسي بدأ المباراة بشكل سيء، عكس مباراته مطلع الأسبوع الجاري أمام توتنهام، وفشل أصحاب الأرض في تسديد أي كرة على مرمى الخصم في أول 20 دقيقة في مباراة على أرضهم لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وعند مرور نصف ساعة من مجريات اللعب، استلم أوبافيمي تمريرة من وسط الملعب توغل بها إلى مشارف منطقة جزاء تشيلسي وسدد بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الأول، دون تدخل من مدافعين أصحاب الأرض.

وبعد هدفه اليوم، أصبح أوبافيمي أصغر لاعب يسجل في تشيلسي بالدوري الإنجليزي على أرضه، منذ جايمس فاجان لاعب إيفرتون في 2007.

حاول لاعبو تشيلسي تدارك الموقف بعد هدف التقدم للقديسين، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف.

وفي منتصف الشوط الثاني، تألق كيبا حارس مرمى البلوز، وأنقذ فريقه من استقبال هدفاً ثانياً محققاً.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، ومن لعب سريع وصلت الكرة إلى ريدموند لاعب ساوثامبتون ليلعبها من لمسة واحدة فوق كيبا لتسكن الكرة الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ساوثامبتون إلى النقطة 21 في المركز الـ 13، بينما تجمد رصيد البلوز عند النقطة 32 في المركز الرابع.