تشيلسي يستقر على بدائل كيبا للموسم القادم

حارسان من الدوري الإنجليزي إدارة تشيلسي تفكر فيهما

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة تشيلسي، حددت بدائل حارس المرمى كيبا أريثابالاجا.

ويمر كيبا هذا الموسم، بفترة من تراجع المستوى، والتي كان آخرها أمام أرسنال عندما تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وبعد مباراة أرسنال، أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أنه يجب على حارس مرمى فريقه مراجعة نفسه بسبب الأخطاء التي صدرت منه في اللقاء.

وانضم الحارس الإسباني إلى صفوف الفريق اللندني في 2018 قادماً من أتليتك بلباو مقابل 80 مليون إسترليني.

ووفقاً لصحيفة تايمز فإن إدارة تشيلسي، تفكر في الاستعانة بأحد حراس الدوري الإنجليزي، خلال الموسم القادم.

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نيك بوب حارس مرمى بيرنلي صاحب الـ 27 عاماً أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى تشيلسي الفترة القادمة، ومن بعده يأتي دين هيندرسون حارس مرمى شيفيلد صاحب الـ 22 عاماً.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 24 جولة، برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.