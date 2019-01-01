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تشيلسي يرفع عرضه لزينيت من أجل بديل فابريجاس

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لاعب الوسط الأرجنتيني يبدو في طريقه إلى الانتقال للنادي الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قام نادي تشيلسي الإنجليزي، برفع عرضه لضم ليوناردو باريديس لاعب وسط زينيت الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشيلسي تخلى مؤخراً عن لاعبه الإسباني سيسك فابريجاس إلى موناكو مقابل 10 مليون جنيه استرليني.

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ويواصل المدرب ماوريزيو ساري البحث عن اسم بديل، ويرى الأرجنتيني كالخيار الأنسب لتعويضه.

البلوز سبق وأن تقدموا بعرض قيمته 26.8 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ24 عاماً لكنه قوبل بالرفض.

ووفقاً لصحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية فإن تشيلسي عاد بعرض جديد مقابل 36 مليون جنيه استرليني.

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ويطمح النادي اللندني في إنهاء الصفقة سريعاً، بتوقيع اللاعب على عقد مدته 4 سنوات ونصف، مقابل أجر أسبوعي 80 ألف جنيه .

جدير بالذكر أن اللاعب نفسه ألمح مؤخراً باقتراب انتقاله لتشيلسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر.

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