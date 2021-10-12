تشيلسي يخلص ريال مدريد من إصابات هازارد وأزماته

النادي اللندني يريد هازارد من جديد

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي تشيلسي بدأ محاولات استعادة نجمه إيدين هازارد، متوسط ميدان ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

الدولي البلجيكي إلي ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صيف 2017 مقابل 98 مليون إسترليني وبعقد يمتد حتى 2024.

هازارد خيب كل الآمال التي كانت معقودة عليه، في ظل معاناته من تذبذب المستوى بسبب كثرة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

ما هي آخر الأنباء بخصوص هازارد؟

حسبما نشرت صحيفة "أل ناسيونال"الإسبانية، فإن إدارة تشيلسي ترحب باستعادة لاعبها السابق إيدين هازارد لستامفورد بريدج، سواء في انتقالات يناير أو صيف 2022.

وأضافت الصحيفة إن إدارة تشيلسي تجهز عرضًا بقيمة 33 مليون جنيه استرليني، من أجل استعادة هازارد من جديد.

ما هي العلاقة بين تشيلسي وهازارد؟

وفقًا للصحيفة فإن الجميع داخل النادي اللندني يريدون بقوة استعادة البلجيكي، بعد أن فشل في استعادة مستواه المعهود مع نادي ريال مدريد حتى الَان، في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها.

ومن جانبه هازارد، فإنه لا يمانع العودة إلى قلعة ستامفورد بريدج من جديد، في ظل ابتعاده عن مستواه مع الميرنجي منذ انضمامه للفريق.

الجدير بالذكر أن إيدين هازارد شارك منذ وصوله في 51 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات، وسجل 5 أهداف و9 تمريرات حاسمة.

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