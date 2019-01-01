ويليان يكشف كواليس رفضه الانتقال لبرشلونة

تحدث أيضاً عن وجهته في حالة الرحيل عن تشيلسي

كشف الجناح البرازيلي ويليان، عن محاولات برشلونة من أجل إقناعه بالرحيل عن تشيلسي والانضمام لصفوفه بعد كأس العالم روسيا 2018.

ويليان ارتبط بالانتقال للنادي الإسباني أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ولكن جميع المحاولات انتهت بالفشل ليبقى مع البلوز.

اللاعب قال في تصريحات خاصة:"العرض الرسمي الوحيد جاء بعد المونديال الماضي، برشلونة أخبروا تشيلسي برغبتهم في التعاقد معي".

وأضاف:"إدارة النادي رفضت هذا العرض، حيث كانت المرة الوحيدة التي تحدثت فيها مع عائلتي لمناقشة الأمر".

وتابع:"نحن نحب لندن جداً وهناك العديد من العوامل التي دفعتنا للاستقرار هنا".

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وأما عن العودة للبرازيل:"لو عدت أريد اللعب لنادي كورينثيانز لأنه يعني لي الكثير، عشت وترعرعت وبدأت مسيرتي الكروية هناك في سن التاسعة".

يذكر أن صاحب الـ31 سنة ظهر في 14 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.