جوارديولا يعلق على شائعات تدريب يوفنتوس ويرحب بإيطاليا

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علق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على الشائعات التي انتشرت الصيف الماضي عن إمكانية توليه تدريب يوفنتوس.

وأشارت عدة مصادر إعلامية مقربة من البيانكونيري أن مفاوضات قد جرت مع جوارديولا قبل التعاقد مع ماوريتسيو ساري.

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وقال جوارديولا مع "سكاي" الإيطالية: "أنا في يوفنتوس؟ معلوماتكم خاطئة، يجب أن يقوم الصحفيين في إيطاليا بعمل أفضل".

وأضاف: "العمل في إيطاليا؟ ممكن، أحب البلاد ولكن الآن أنا مرتاح في إنجلترا، لست كبيراً في السن بعد".

وحول لقاء أتالانتا: "كنت خائفاً من الخسارة، هكذا هو الحال عندما تلعب بعشرة تفكر في الأسوأ، بدلت إدرسون لسبب، لست مجنوناً لأخرج الحارس هكذا، لا يجب أبداً التقليل من أتالانتا".

وتعادل مانشستر سيتي بهدف لهدف مع مضيفه الإيطالي لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.