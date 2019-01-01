تشيلسي واثق من رفع الحظر عنه ويُحدد أهدافه في يناير

البلوز يريد تدعيم هجومه..

يسود شعور بالثقة داخل جدران تشيلسي، أن الاتحاد الدولي "فيفا" سوف يرفع الحظر عن إجراء الانتقالات للبلوز، خلال الفترة المقبلة، مما سيسمح للفريق اللندني بالدخول في الميركاتو الشتوي.

وكان الفيفا قد أوّقف تشيلسي عن إجراء التعاقدات لفترتين انتقال وهما الصيف الماضي والشتاء المقبل، غير أن صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن الفريق القانوني للبلوز متفائل بأن محكمة التحكيم الرياضية ستُنهي هذا الحظر بعد تقديم أدلة جديدة في القضية.

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تيمو فيرنر، مهاجم ريد بول لايبزيج الألماني وكالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، هما الاسمان المطروحان لدعم الهجوم إن رُفع الحظر.

وعلى الرغم من أن تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي الحالي، لديه أرقامًا مميزًا بتسجيله 9 أهداف خلال 14 مباراة في مختلف البطولات، إلا أن فرانك لامبارد يؤمن بضرورة دعم الفريق بمهاجم آخر مع صاحب الـ22 عامًا.

الموسم الطويل والذي يُنافس فيه تشيلسي في أربع بطولات يُجبر لامبارد على التفكير في فيرنر أو ويلسون، لا سيما وأن أوليفيه جيرو على الأرجح سوف يُغادر الستامفورد بريدج في الشتاء في كل الأحوال.

كالوم ويلسون يُعد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي، ويمتلك خبرة كبيرة في أجواء البريميرليج مما يُعزز من قيمة هذا الخيار، كما يمكنه المشاركة أوروبيًا، عكس فيرنر، قليل الخبرة والذي يُشارك مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ويلسون، صاحب الـ 27 عامًا، في هذا الموسم 5 أهداف خلال تسع مباريات خاضها مع صناعته لهدف واحد، وبشكل عام فقد سجل 63 هدفًا في 159 مباراة مع بورنموث.

أما فيرنر، والبالغ من العمر 23 عامًا، فقد سجل 6 أهداف في البوندسليجا خلال 8 مباريات مع تسجيله لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

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الجدير بالذكر أن فرانك لامبارد قد رفض التعليق على شائعات الانتقالات في يناير واكتفى بالقول "لا أعرف، هذا الأمر ليس بيدي، ولا أريد التكهن، نتطلع دائمًا لتعزيز صفوفنا إن أمكن."

كما تجدر الإشارة إلى أن التقارير أكدت سعي تشيلسي إلى التدعيم في مركز الجناح بعدما فشلت الإدارة في الوصول إلى اتفاق مع البرازيلي ويليان بشأن تمديد عقده.