بالاك: فيرنر سينتقل إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل

مايكل بالاك يتوقع انتقال فيرنر من لايبزيج إلى بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

توقع أسطورة كرة القدم الألمانية مايكل بالاك انتقال المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر من لايبزيج إلى بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت مصادر صحفية ألمانية قد ذكرت أن الموسم الحالي قد يكون الموسم الأخير لفيرنر مع لايبزيج بنسبة كبيرة، على أن يرحل خلال الصيف المقبل.

وحول ذلك، قال مايكل بالاك إنه يرى أن الموسم الحالي سيكون الأخير بالفعل لفيرنيز مع فريقه الحالي، على الرغم من إعلانه الانتماء له من قبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "فيرنر يحب لايبزيج ويمتن لهم كثيرًا، وقد صرح بهذا من قبل بالفعل، ولكن ذلك لن يدفعه إلى البقاء لأكثر من ذلك مع الفريق"

وتابع: "الرحيل لبايرن ميونيخ سيكون مسألة وقت، الفريق البافاري يفكر في مرحلة ما بعد روبيرت ليفاندوفيسكي ويحتاج إلى مهاجم متمرس ويعرف أجواء الدوري الألماني جيدًا، الانتقال سيحدث في الصيف المقبل، أعتقد أن هذا ما يخطط له الطرفان"

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يذكر أن تيمو فيرنر كان على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال الصيف الماضي، ولكنه فضل الاستمرار في صفوف لايبزيج.