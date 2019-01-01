بعد تراجع ميلان، تشيلسي يُحدد بديل هيجواين في السوق

الفريق الإنجليزي يسعى لضم مهاجم هذا الشهر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى تشيلسي جاهدًا لتوفير مهاجم جديد للمدرب ماوريتسيو ساري قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، ويُعد جونزالو هيجواين هدف الفريق الأول.

وتم الحديث في الأيام الأخيرة عن صفقة تبادلية بين ميلان وتشيلسي تخص مهاجمي الفريقين، هيجواين وألفارو موراتا، لكن يبدو أن رغبة الروسونيري في ضم المهاجم الإسباني قد نضبت في الأيام الأخيرة مما يُهدد انضمام المهاجم الأرجنتيني للبلوز.

النادي الإنجليزي وجد المهاجم البديل، وهو ماركو أرناوتوفيتش صاحب الـ5 أهداف خلال 14 مباراة لعبها مع وست هام في البريميرليج هذا الموسم وقبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب خلال ديسمبر الماضي.

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لكن صحيفة مترو أوضحت أن مهمة ضد المهاجم النمساوي لن تكون سهلة خاصة مع إصرار وست هام على الحفاظ على كل مهاجميه حتى نهاية الموسم، إذ يرفض كذلك التخلي عن هيرنانديز "تشيتشارينو" لفالنسيا الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد قدرت قيمة أرناوتوفيتش المالية بـ50 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الأخير.