بيدرو: يوم صعب، لكن علينا الثقة بأنفسنا!

مهاجم تشيلسي يتحدث عن الخسارة أمام مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيدرو جناح تشيلسي أسفه للخسارة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يعيش وضعًا صعبًا يتطلب الهدوء والشعور بالثقة.

وكان تشيلسي قد خرج من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمته 2-0 أمام مانشستر يونايتد على ملعبه ستامفورد بريدج، وقد سجل الهدفين أندير هيريرا وبول بوجبا في الشوط الأول، وحاول البلوز العودة في الثاني لكنهم واجهوا صلابة دفاعية وتألقًا من روميرو حارس مرمى الضيوف.

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اللاعب الإسباني تحدث عقب المباراة قائلًا "كانت فرصة كبيرة لنا للبقاء مع مشجعينا، لكن الوضع صعب الآن. يوم صعب لنا".

"الأمور كانت صعبة جدًا بالنسبة لنا في الشوط الثاني. الأمر الأهم الآن أن نحافظ على هدوئنا ونستعد للنهائي يوم الأحد ولمباراة الدوري الأوروبي".

لاعب برشلونة السابق أتم "علينا أن نثق بأنفسنا وبهذا الفريق، لدينا لاعبين مميزين".