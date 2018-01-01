تشيلسي لا يكتفي بهجواين ويُطارد نجم ليون

نبيل فقير يعود لرادار تشيلسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يُحاول تشيلسي التعاقد فقط مع جونزالو هيجواين خلال يناير القادم، بل يُطارد كذلك نبيل فقير المتألق مع ليون هذا الموسم.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن الخلاف على التفاصيل المالية أوقف الصفقة في لحظاتها الأخيرة، وقد كشف رئيس ليون ميشيل أولاس عن عرضه اللاعب على عدد من أندية البريميرليج بينها تشيلسي لكنه لم يتلق أي إجابة من النادي اللندني.

صحيفة صنداي تيليجراف أوضحت أن ماوريتسيو ساري المدير الفني للبلوز حدد عدة أهداف لدعم الصفوف في سوق الانتقالات الشتوي، أبرزها هيجواين مهاجم ميلان الذي يبدو قريبًا من اللعب على ستامفورد بريدج في صفقة تبادلية تشمل انتقال ألفارو موراتا بالإعارة مع حق الشراء للميلان.

بصمة هائلة لأوباميانج منذ انضمامه لآرسنال

الهدف الثاني هو فقير صاحب الـ25 عامًا، إذ يرغب ساري في ضمه ليمنح هازارد أدوارًا أكثر في وسط الملعب، وقد تحدثت عدة صحف عن تعاقد تشيلسي مع وكيل اللاعبين بيني زهافي لمفاوضة ليون والحصول على توقيع اللاعب، ويأمل تشيلسي أن يدفع مبلغ أقل من الـ53 مليون جنيه إسترليني التي عرضها ليفربول في الصيف، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي صيف 2020.

ثالث أهداف بطل الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي هو كريستيان بولسيتش جناح بوروسيا دورتموند، لكن مهمة الحصول عليه في يناير لن تكون سهلة أبدًا خاصة مع رغبة ناديه الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.