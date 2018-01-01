بصمة هائلة لأوباميانج منذ انضمامه لآرسنال

أرقام رائعة لمهاجم بوروسيا دورتموند السابق في ملعب الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتخذ آرسنال قرارًا بدفع ما يزيد قليلًا عن 63 مليون يورو لضم بيير إيمريك أوباميانج من بوروسيا دورتموند في اليوم الأخير من انتقالات يناير 2018، وقد كان اللاعب عند حُسن الظن.

وتُشير أرقام وإحصائيات المهاجم الجابوني إلى إحرازه 24 هدفًا وصناعته لـ7 أهداف خلال 37 مباراة مع آرسنال، ليكون قد ترك بصمته على هدف كل 92 دقيقة.

ويتصدر أوباميانج هدافي آرسنال في البريميرليج منذ ارتدائه قميص الفريق، بإحرازه 22 هدفًا خلال 31 مباراة.

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ولا تتوقف الأرقام الخاصة هنا، بل هو أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف مع المدفعجية وهو ثاني أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفًا.

يُذكر أن صاحب الـ29 عامًا بدأ مسيرته الكروية في أوروبا مع ناد روين في فرنسا قبل أن ينتقل إلى باستيا ثم فريق الشباب في ميلان عام 2007، وصعد للفريق الأول للروسونيري بعد عام واحد، ورغم الإعارات المتتالية إلا أنه لم يحصل على فرصته في النادي الإيطالي الذي تخلى عنه نهائيًا عام 2012 لسانت إتيان.

تألق اللاعب الشاب مع سانت إتيان مما لفت إليه أنظار بوروسيا دورتموند الذي ضمه عام 2013 مقابل 13 مليون يورو، وباعه بعد 5 سنوات تقريبًا بـ63.75 مليون يورو.