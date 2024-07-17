بيان رسمي من النادي..

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، بشأن تورط لاعب الفريق الأرجنتيني إنزو فرنانديز في هتافات عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا.

ونشر إنزو بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه في المنتخب بلقب كوبا أمريكا 2024، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير الأرجنتينية عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من أصحاب الأصول الأفريقية، ما دفع الاتحاد الفرنسي لإعلان تقدمه بشكوى إلى الفيفا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام ثلاثي تشيلسي أكسل ديساسي ومالو جوستو وويسلي فوفانا بإلغاء متابعته على "إنستجرام"، وعلق فوفانا على الواقعة بقوله: "كرة القدم في 2024: عنصرية بلا حدود".

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في مواجهة هذا الغضب، نشر إنزو بيان اعتذار عبر حساباته الرسمية، قال فيه: "أريد أن أعتذر بصدق عن مقطع الفيديو، تضمنت الأغنية لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات.. أنا أعارض التمييز بجميع أشكاله وأعتذر عن الوقوع في نشوة احتفالاتنا بكوبا أمريكا، هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات (إنهم يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا)، لا تعكس معتقداتي أو شخصيتي، أنا آسف جدًا".

هذه التطورات دفعت تشيلسي لإصدار بيان رسمي جاء نصه كالآتي: "يرى نادي تشيلسي أن جميع أشكال السلوك التمييزي غير مقبولة على الإطلاق، نحن فخورون بأن نكون ناديًا متنوعًا وشاملًا، حيث يشعر الناس من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب، نحن نعترف ونقدر الاعتذار العلني للاعبنا وسنستخدم هذا كفرصة للتثقيف، سوف يتخذ النادي إجراءً تأديبيًا داخليًا ضد اللاعب".