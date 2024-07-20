نجم تشيلسي السابق: أزمة إنزو فرنانديز لم تنته.. وأمر واحد ينقذ رقبته!

ماذا ينتظر النجم الأرجنتيني؟

تتواصل تداعيات مقطع الفيديو "العنصري" الذي نشره إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، عقب فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 مؤخرًا.

واعتذر إنزو عن مقطع الفيديو الذي يحمل عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا"، وأثار غضب النجوم "الفرنسيين" في صفوف تشيلسي، الذين ألغوا متابعته واتهموه بالعنصرية، ما دفع النادي لإعلان عقوبة ضد اللاعب.

في مواجهة هذا الغضب، قال إنزو في بيان: "أريد أن أعتذر بصدق عن مقطع الفيديو، تضمنت الأغنية لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات (إنهم يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا)، أعارض التمييز بجميع أشكاله وأعتذر عن الوقوع في نشوة احتفالاتنا، هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات لا تعكس معتقداتي أو شخصيتي، أنا آسف جدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهته، قال نجم تشيلسي السابق توني كاسكارينو، إن "عددًا من لاعبي الفريق لن يسامحوا إنزو أبدًا، ورحيله فقط هو ما سيرضي البعض".

وأضاف في تصريح لإذاعة "توك سبورت": "عندما أنظر للوراء، حين كنت لاعبًا لتشيلسي في التسعينيات، غرفة الملابس لم تكن مناسبة لما فعله إنزو، هذا أمر يصعب التعامل معه، أعتقد أن تشيلسي أمام قرار كبير بشأن ما إذا كان سيحتفظ باللاعب أم لا".

وأتم: "سيكون هناك لاعبون لا يستطيعون التسامح، هناك من يمكنه المضي قدمًا رغم عدم إعجابه بما حدث، لا تحتاج إلى أن يحب الجميع بعضهم البعض في النادي، لكن هذا أمر صعب حقًا، لن يرغب بعض اللاعبين في المضي قدمًا، سيتعين عليه الاعتذار للفريق وجهًا لوجه أيضًا، وربما بعد ذلك سيكون هناك المزيد من التسامح".