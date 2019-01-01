تشيلسي يقترب من استعادة روديجر

الفريق في أمس الحاجة لخدمات مدافعه الألماني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات أنتوني روديجر قريبًا جدًا من العودة للعب مع فريقه تشيلسي، بعدما غاب عنه منذ المراحل الأخيرة من الموسم الماضي في البريميرليج.

المدافع الألماني كان قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن اللعب حتى سُمح له بالتدريب مع اللاعبين في بداية أغسطس الجاري، مما جعله يُفوت فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة فرانك لامبارد.

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وقد خاض اللاعب مباراته الأولى منذ الإصابة يوم أمس وكانت مع فريق تشيلسي تحت 23 عامًا أمام ليفربول وانتهت بانتصار البلوز 3-0، وقد أحرز زميله ميتشي باتشواي هدفين من الثلاثة، وقد تواجد لامبارد في المدرجات لمتابعة اللقاء.

يُذكر أن تشيلسي لم يُحرز أي انتصار حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد، إذ خسر أمام مانشستر يونايتد 4-0 وتعادل مع ليستر سيتي 1-1 في البريميرليج، كما خسر لقاء السوبر الأوروبي أمام ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية.

ولا يضم الفريق سوى 3 مدافعين هم كورت زوما وأندريس كريستينسين والشاب فيكايو تيموري، بعدما باع ديفيد لويز لآرسنال ولم يجدد عقد جاري كاهيل المنتقل إلى كريستال بالاس، ولذا تعد عودة روديجر في غاية الأهمية خاصة مع الأداء المتذبذب لروما.