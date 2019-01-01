النتائج المباشرة
الانتقالات

تشيلسي يوجه أنظاره صوب باريس في بحثه عن مهاجم

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تشيلسي يعاني هجومياً

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان إيديسون كافاني لحل أزمته الهجومية.

وكان ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد تحدث عن معاناة الفريق مع تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات بعد مباراة ساوثامبتون الأخيرة.

وقالت "إكسبريس" إن تشيلسي يريد استغلال وضعية كافاني في باريس وعدم رغبته بتجديد عقده والتفاوض لضم المهاجم الأوروجوياني.

اختيارات المحررين

كلوب: الفوز بكأس الاتحاد لن يكفي الجميع

وأخيراً - الكشف عن موعد افتتاح ملعب توتنهام الجديد

وينتهي عقد كافاني مع بي إس جي في 2020 وارتبط في الأشهر الماضية بالعودة من جديد إلى صفوف فريقه القديم نابولي.

وذكرت الصحيفة أن تشيلسي مستعد لدفع 50 مليون يورو من أجل استقطاب كافاني إلى العاصمة الإنجليزية لندن الصيف المقبل.

وكان تشيلسي انتصر على نوتنجهام في كأس إنجلترا بهدفين نظيفين عبر مهاجمه ألفارو موراتا الذي تشير التقارير لاقترابه من إشبيلية.

الموضوع التالي:
سولشار: نتطلع لمواجهة توتنهام لنعرف أين نقف وسط الكبار
الموضوع التالي:
اتحاد جدة يقترب من ضم لاعب باوك اليوناني
الموضوع التالي:
لوكاس يحبط بايرن ميونخ ويجدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
ميلان مهتم بضم نجم وسط ولفرهامبتون
الموضوع التالي:
ديربي تونس | في ظروف جديدة - الترجي للانقضاض على الصدارة والأفريقي للدخول في المنافسة
إغلاق