تشيلسي يوجه أنظاره صوب باريس في بحثه عن مهاجم

تشيلسي يعاني هجومياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان إيديسون كافاني لحل أزمته الهجومية.

وكان ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد تحدث عن معاناة الفريق مع تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات بعد مباراة ساوثامبتون الأخيرة.

وقالت "إكسبريس" إن تشيلسي يريد استغلال وضعية كافاني في باريس وعدم رغبته بتجديد عقده والتفاوض لضم المهاجم الأوروجوياني. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وينتهي عقد كافاني مع بي إس جي في 2020 وارتبط في الأشهر الماضية بالعودة من جديد إلى صفوف فريقه القديم نابولي.

وذكرت الصحيفة أن تشيلسي مستعد لدفع 50 مليون يورو من أجل استقطاب كافاني إلى العاصمة الإنجليزية لندن الصيف المقبل.

وكان تشيلسي انتصر على نوتنجهام في كأس إنجلترا بهدفين نظيفين عبر مهاجمه ألفارو موراتا الذي تشير التقارير لاقترابه من إشبيلية.