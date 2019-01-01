إنتر يعرض 25 مليون للتعاقد مع إيمرسون

شرط واحد يفصل تشيلسي عن الموافقة على هذا العرض

بدأ نادي إنتر الإيطالي، اتخاذ الخطوات الرسمية من أجل التعاقد مع إيمرسون بالميري ظهير تشيلسي بسوق الانتقالات الشتوي المقبل.

المدرب أنطونيو كونتي يطمح في القيام بجلب بعض التعزيزات لفريقه في يناير، لمساعدة فريقه في ظل المنافسة المحتدمة للفوز بالدوري الإيطالي مع نظيره يوفنتوس.

إيمرسون حظى بانطلاقة مميزة للموسم الحالي، قبل انخفاض مردوده ليخرج بشكل كبير من حسابات المدرب فرانك لامبارد ليصبح رحيله وشيكاً.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أكدت استعداد إنتر لدفع 25 مليون جنيه إسترليني، لإغراء تشيلسي من أجل التخلي عن اللاعب في صفقة بيع نهائي.

ويواجه النادي الإيطالي منافسة قوية من يوفنتوس ومدربه ماوريسيو ساري، خاصة وأن الأخير هو من جلب اللاعب لتشيلسي خلال فترة عمله بالنادي اللندني.

موقف البلوز ليس واضحاً بالقبول أو الرفض حتى الآن، حيث كان يستهدف التعاقد مع بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي في حالة رحيل إيمرسون، لكن الثعالب يرفضون فكرة التخلي عنه بمنتصف الموسم.

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الجزائري يوسف عطال كان هدفاً للامبارد الذي لا يمانع نقل سيزار أزبلكويتا لمركز الظهير الأيسر لإقحامه بتشكيل الفريق، لكن مدافع نيس تعرض لإصابة قوية في الركبة بداية هذا الشهر.

ومن المقرر مواصلة تشيلسي بحثه عن بديل خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيداً للتخلي عن إيمرسون، الذي يعتبر إنتر الوجهة المفضلة له.