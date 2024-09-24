موافقة مبدئية.. برشلونة يفكر في "الحارس المعتزل" بديلًا لتير شيتجن!

سيناريو مرجح..

أعلن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، أن الفريق يدرس التعاقد مع حارس مرمى، بعد الإصابة الكبيرة التي تعرض لها مارك أندريه تير شتيجن.

وأصيب الحارس الألماني قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة فياريال يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته ليخرج على نقالة، ويشارك بدلًا منه إجناسيو بينيا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه "يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى"، ما يسمح للنادي الكتالوني بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، بشرط أن يكون غير مقيد بأي فريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني، الحارس السابق ليوفنتوس، الذي اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، علمًا بأنه كان في قمة مستواه، ما يؤهله للعب في أعلى مستوى لفترة أطول.

TOD

ونقلت الصحيفة عن مصادر بولندية، إن "تشيزني قد يوافق على العودة من الاعتزال، إذا حصل على عرض من برشلونة".