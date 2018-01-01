تشامبرلين يُقدم هدية الأعياد لجماهير ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قدم أليكس أوكسلاد تشامبرلين هدية أعياد الميلاد لجماهير ليفربول، ذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ولم يلعب تشامبرلين كرة القدم منذ نصف نهائي دوري الأبطال أمام روما الموسم الماضي، إذ غاب عن نهائي البطولة وعن نهائيات كأس العالم 2018 مع منتخب إنجلترا، وفوت كذلك المسيرة الرائعة لناديه في البريميرليج هذا الموسم وتصدره لجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

ليفربول يهدف لتجاوز مانشستر يونايتد في عقد رعاية قميصه الجديد

ونشر اللاعب الدولي الإنجليزي صورة له وهو يُمارس الجري في ملعب التدريب الخاص بالريدز، وكتب معها "تلك هي المشاعر بعد العودة للعشب للمرة الأولى منذ 8 أشهر".

وتعرض صاحب الـ25 عامًا لإصابة صعبة في أربطة الركبة خلال مواجهة روما مما أبعده عن اللعب طوال الفترة السابقة، ولا يُتوقع عودته هذا الموسم وإن كان قد أبدى أمله في لعب عدة مباريات قبل نهايته لكن الأمر يبدو مستبعدًا.