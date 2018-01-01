ليفربول يهدف لتجاوز مانشستر يونايتد في عقد رعاية قميصه الجديد

هل ينجح الريدز في هذا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض ليفربول حاليًا مفاوضات مكثفة مع شركة "نيو بالانس" لتجديد عقد رعاية ملابسه الذي ينتهي عام 2020.

ويحصل الريدز حاليًا على 45 مليون جنيه إسترليني سنويًا من نيو بالانس، إلا أنه يهدف خلال العقد الجديد لتجاوز مانشستر يونايتد الذي يحصل على 75 مليون جنيه إسترليني من أديداس منذ موسم 2015-2016.

وأوضحت صحيفة ذا ميل الإنجليزية أن الطرفين سعيدان بالشراكة التي تجمعهما منذ موسم 2015-2016، لكن التطور الملفت الذي شهده ليفربول مؤخرًا يشجعه لطلب تحسين العقد بصورة ملحوظة.

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إذ نجح أبطال ملعب آنفيلد خلال المواسم الأخيرة من استقطاب المدرب يورجن كلوب وعدد من نجوم اللعبة أبرزهم محمد صلاح وفيرجيل فإن دايك وأليسون بيكر، بجانب الإنجاز الأهم وهو تأهلهم لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد، ويتصدر الفريق حاليًا جدول ترتيب البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

وفيما يتصدر اليونايتد قائمة أندية البريميرليج الأكثر حصولًا على عائد مالي من شركات الملابس الرياضية، يحتل تشيلسي المركز الثاني بحصوله على 60 مليون جنيه إسترليني من نايكي، يليه مانشستر سيتي بحصوله على 41 مليون جنيه إسترليني من نايكي أيضًا، وتمنح نفس الشركة توتنهام 30 مليون، فيما يتقاضى آرسنال نفس المبلغ لكن من شركة بوما الألمانية.